Esporte apresenta planejamento de programas e jogos oficiais para 2021

Acontece nesta quinta-feira (1º), com início às 14 horas, uma live para apresentar o planejamento da Superintendência Estadual do Esporte para 2021. Toda comunidade esportiva está convidada a acompanhar.

Serão temas programas como o Geração Olímpica e Proesporte, ambos com editais em andamento; além de propostas novas e também as possíveis adequações de formato e calendário em relação aos Jogos Oficiais do Estado. Os Jogos de Aventura e Natureza e o projeto Verão Consciente serão assuntos do debate, sempre levando em consideração o quadro de momento e os prognósticos em relação à pandemia.

O evento contará com a presença do superintendente do Esporte, Helio Wirbiski, acompanhado da equipe técnica responsável pelos programas, projetos e jogos oficiais. Para participar o acesso é pelo youtube.com/ParanaEsporteOficial.

AVENTURA E NATUREZA

Criados em 2019, pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, os Jogos de Aventura e Natureza reúnem 29 modalidades de esportes disputadas em terra, água e ar, sempre em contato com a natureza e em regiões de grande beleza. No total, 26 cidades-sede receberam a competição. Eles foram criados para movimentar o turismo e a economia de diversas regiões do Estado, além do desenvolvimento esportivo das modalidades.

JOGOS OFICIAIS

Os Jogos Oficias são competições regularizadas pelo Governo do Estado: Jogos Escolares do Paraná, aberto a escolas públicas e particulares de todos municípios; Jogos da Juventude; Jogos Abertos; e Parajaps. Já os Jogos Universitários reúnem instituições de ensino superior. Todas competições têm o formato de disputa classificatória para posterior participação da fase final.

GERAÇÃO OLÍMPICA

O Geração Olímpica é o maior programa em nível estadual de incentivo ao esporte na modalidade bolsa-atleta. Conta com o patrocínio exclusivo da Copel. Em 2021 acontece a décima edição do programa. Em uma década, mais de dez mil atletas e técnicos tiveram a oportunidade de receber bolsas em forma de apoio financeiro. O programa é realizado pela Superintendência do Esporte e, ao longo desse período, levou o Paraná ao status de referência nacional na área. Na edição 2021, serão 1.260 bolsas (incluindo as 15 da equipe administrativa) e um investimento de R$ 4,75 milhões.

Confira as categorias ofertadas e o valor de cada bolsa:

Formador Escolar- valor mensal de R$ 200,00

Técnico Formador Escolar – valor mensal de R$ 350,00

Estadual -valor mensal de R$ 500,00

Técnico – valor mensal de R$ 850,00

Nacional – valor mensal de R$ 1.000,00

Internacional/Olimpo – valor mensal de R$ 3.000,00.

PROESPORTE

O Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte – Proesporte foi instituído pela Lei nº 17.742, de 30 de outubro de 2013. A regulamentação aconteceu em 20 de dezembro de 2017, pelo decreto nº 8.560. A lei permite que o contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) destine parte do valor do imposto a recolher para projetos esportivos credenciados pela Superintendência Geral do Esporte.

Os projetos são propostas inscritas em conformidade com editais de chamamento e devem ter como objeto principal o esporte e a sua destinação pública. As propostas podem ser submetidas por pessoa física ou jurídica estabelecida ou domiciliada no Paraná há no mínimo dois anos.

Até o momento, três editais já foram publicados. Em 2018, com o valor de R$ 2 milhões, destinados exclusivamente a projetos de Excelência Esportiva – Alto Rendimento. Já em 2019 com o total de R$ 8 milhões, e em 2020 com R$ 9 milhões disponíveis para projetos de Vivência Esportiva, Formação Esportiva, Excelência Esportiva (Fundamentação – Especialização – Alto Rendimento) e Esporte para toda vida.

VERÃO CONSCIENTE

A edição de 2021 aconteceu de 26 de dezembro a 31 de janeiro, com ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com abordagens em conjunto à Secretaria de Saúde sobre os cuidados e medidas sanitárias tomadas durante a pandemia.

O Verão Consciente foi uma adequação do programa Verão Maior, em que a Superintendência do Esporte participa com a oferta de atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento.

O projeto é uma ação integrada do Governo do Estado, que visa aprimorar a infraestrutura das praias e balneários paranaenses, garantir a saúde, segurança, lazer e entretenimento aos turistas e moradores locais.

