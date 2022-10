Entregue premiação aos vencedores dos Jogos Primários 2022

Alunos, professores e diretores das instituições de ensino das redes pública e particular de Campo Mourão vencedores da 18ª edição dos Jogos Primários receberam a premiação na tarde desta sexta-feira (21). A cerimônia da entrega de troféus e medalhas foi realizada no Centro da Juventude

Promovida pela Fundação de Esportes e Secretaria Municipal de Educação, a competição foi realizada de 15 a 19 de setembro e reuniu 29 instituições. A disputa envolveu alunos com idades entre 6 a 11 anos (do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) em 16 modalidades.

“O município procura levar à comunidade atividades esportivas para todas as idades. Os Jogos Primários atendem as crianças para que possam ter os primeiros contatos com as modalidades que se identificam. Agradecemos a todos que participaram a aos que trabalharam para que essa competição fosse realizada com o sucesso que foi”, enfatizou o prefeito Tauillo Tezelli.

Também participaram da cerimônia de entrega a secretária municipal de Educação, Tânia Caetano, o diretor da Fundação de Esportes, Marcelo Lima e o vereador Bina Teixeira, o diretor do Procon, Sidnei Jardim, além da equipe técnica da Fecam.