Definidas as modalidades que serão disputadas no Jocopar

Vinte modalidades serão disputadas na 28ª edição dos Jogos dos Contabilistas do Paraná (Jocopar), que acontecem em Campo Mourão, no período de 11 a 14 de novembro próximo. Os organizadores estimam que a tradicional competição vai reunir em torno de 600 contabilistas e técnicos em contabilidade de todas as regiões do estado, movimentando a cidade por quatro dias.

A definição das modalidades aconteceu recentemente e o anúncio oficial foi feito pela Federação dos Contabilistas do Paraná (Fecopar) e a comissão central organizadora do Jocopar/2022. Os participantes vão disputar nas modalidades de atletismo masculino, atletismo feminino, bocha, bolão, canastra/tranca, futsal, futebol suíço (livre, máster e super máster), natação masculina, natação feminina, sinuca, tênis de campo, tênis de mesa, truco, vôlei de areia masculino, vôlei de areia feminino, xadrez e a grande novidade para 2022 beach tennis.

Está confirmada a participação de delegações lideradas pelos Sindicatos de Contabilistas de Apucarana, Cascavel, Curitiba, Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Santo Antonio do Sudoeste, Toledo, Umuarama, União da Vitória e do litoral paranaense.

O Jocopar é uma realização da Federação dos Contabilistas do Paraná (Fecopar). Neste ano, a organização está a cargo do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam), que é presidido por Idnei Hundsdorfer. Será a segunda vez que Campo Mourão vai sediar a competição. A primeira vez foi em 1999.

De acordo com a Fecopar, trata-se da maior competição de profissionais liberais do país. Nos últimos dois anos, a competição não foi realizada em razão das restrições impostas no enfrentamento à pandemia de Covid-19.