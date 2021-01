Darci, ex-Assoeva, reforça a ala do CM/Futsal

Quem chega para reforçar a ala direita do Campo Mourão Futsal é o paranaense de Maringá, Darici, de 25 anos. Revelado pelo Ciagym, vestiu a camisa do clube maringaense até 2014. Depois se transferiu para Asifi, de Ibirubá (RS), passando ainda por Paranavaí, CAD Guarapuava e São José dos Pinhais (PR). No segundo semestre de 2019 foi para a Assoeva (RS), permanecendo até o final de 2020.

Foi campeão e depois vice do gauchão e campeão da Copa Rio Grande do Sul.

O ala Darici demonstrou sua satisfação de defender Campo Mourão neste ano. “É uma honra vestir essa camisa de um clube tão tradicional do Paraná. Espero poder dar meu melhor e conquistar nossos objetivos.”