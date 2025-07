Congresso técnico define os grupos da 1ª fase da final da Copa Coamo

Em congresso técnico realizado na manhã desta terça-feira, 15, na sede da Coamo, foram definidos os grupos e os jogos da primeira fase da grande final da Copa Coamo, que acontece no próximo dia 26 de julho, nos campos da Arcam, em Campo Mourão.

O congresso técnico reuniu dirigentes dos times finalistas, diretoria da Coamo e coordenação da Comissão Central Organizadora.

A competição terá início às 8h20 no ginásio de esportes da Arcam, com o cerimonial de abertura. Já o encerramento, com entrega da premiação, está previsto para as 17h30.

Pelo Regulamento da competição, os 33 campeões regionais foram distribuídos mediante sorteio em 11 grupos de três equipes cada, e jogarão entre si classificando o campeão de cada grupo para a segunda fase e também os segundos colocados dos grupos ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’ e ‘E’. Os jogos então serão eliminatórios no sistema “mata-mata”.

A edição de 2025 da Copa Coamo contou com 394 equipes inscritas no futebol suíço masculino e 318 no vôlei de areia feminino.

Ao longo das etapas regionais, a competição teve ampla participação e grande envolvimento das famílias cooperadas. O coordenador geral da Copa Coamo, José Ricardo Pedron Romani, falou sobre o congresso técnico e os preparativos para a fase final.

“O congresso técnico é um momento importante para que as equipes fiquem sabendo seus adversários e também os detalhes técnicos da competição. Da nossa parte, agora segue a preparação e organização da grande final no dia 27”, disse ele.

O engenheiro agrônomo José Aroldo Gallassini, presidente dos Conselhos de Administração da Coamo e Credicoamo, destacou a grandiosidade e a importância do evento esportivo.

“Tudo o que a Coamo faz é grande, e olha o tamanho que se tornou a Copa Coamo. Quero agradecer a excelente organização da nossa equipe de voluntários e a participação grandiosa de milhares de cooperados, familiares e da comunidade que foram prestigiar este bem-sucedido projeto de esporte e lazer que criamos em 1993 e completa 32 anos de muito sucesso”, declarou Gallassini.

CONFIRA NO SITE ABAIXO OS GRUPAMENTOS E OS JOGOS DA PRIMEIRA FASE DA GRANDE FINAL

https://copa.coamo.com.br/regionais/grande-final/campo-mourao/futebol-suico-masculino