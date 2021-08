CM sedia modalidade de handebol dos Jogos Escolares neste fim de semana

A 67ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) volta com as disputas da natação e do handebol, que ocorrem, respectivamente, em Curitiba e Campo Mourão no sábado e domingo. No último final de semana, foram seis modalidades presenciais e uma online, totalizando 1.816 estudantes-atletas envolvidos nas provas.

NATAÇÃO

250 atletas-estudantes competem neste sábado (21), no Clube de Campo Santa Mônica. No período da manhã, o início será às 9h. À tarde, as competições começam às 15h30. Confira AQUI a programação completa envolvendo as categorias da natação.

HANDEBOL

450 participantes disputam partidas entre sábado e domingo (dias 21 e 22), em diferentes ginásios de Campo Mourão. As modalidades terão suas respectivas federações atuando com o apoio do Governo do Paraná na organização, além da parceria da Federação do Desporto Escolar do Paraná (FDE-PR).

Aproximadamente 800 instituições de ensino privadas e públicas estão inscritas nos Jogos. Participam cerca de 1.000 professores, 500 árbitros, 200 técnicos de apoio aos protocolos sanitários e de biossegurança, técnico pedagógico da secretaria estadual da Educação e do Esporte e os 32 técnicos pedagógicos dos Núcleos Regionais, responsáveis pelas AETE (Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo), além da Coordenação dos Jogos Escolares do Paraná e cinco profissionais pedagógicos da Paraná Esporte, da Equipe de Esporte Escolar.

SEGURANÇA

As federações de cada modalidade estão organizando os eventos esportivos, com a supervisão do Governo do Estado e apoio da Federação do Desporto Escolar do Paraná (FDE-PR). A retomada das competições segue todos os protocolos de medidas sanitárias e decretos vigentes, estaduais e municipais para prevenção da Covid-19.

Para credenciar a participação nos Jogos, todos os estudantes, professores, árbitros e equipe técnica são testados com Teste PCR e somente podem dirigir-se às sedes das competições os que obtiverem resultado negativo. As cidades-sede colocaram à disposição toda a sua infraestrutura para atender o evento no que diz respeito ao protocolo contra a Covid-19.

Agência Estadual de Notícias