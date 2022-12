CM recebe neste domingo sétima e decisiva etapa da Copa União de Kart

O Kartódromo Municipal Horário Amaral receberá neste domingo, 11, a 7ª e decisiva etapa da Copa União de Kart, que reúne pilotos de toda a região. São esperados competidores de diversas cidades como Maringá, Paranavaí, Loanda, Ubiratã, Umuarama, além dos donos da casa, Campo Mourão.

A etapa terá emoção de sobra pois decidem o título da temporada 2022 da competição. As classificatórias começam às 9h50 e as corridas têm início às 11h10 seguindo por toda a tarde até às 16h30 quando começa a premiação da prova e da temporada. Haverá espetáculo pirotécnico e também animação de um DJ.

Estarão em disputa sete categorias – Novatos 4 tempos, Novatos 2 tempos, F4 Challenge B, F4 Challenge, F4 Super, Graduados e Sênior. Uma das disputas que mais esperadas é pelo título da categoria Sênior. Apenas dois pontos separam Marcos Montans de Júnior Drugovich que lutam pelo título. A prova ainda contará com a presença de William Froeschlin que chegou a liderar a disputa mas se afastou da temporada.

O Presidente da Akartcam – Associação Amigos do Kart – Raoni de Assis, classificou a temporada como um sucesso: “A primeira temporada da Copa União foi um sucesso. Foram sete provas e cerca de 100 pilotos na disputa durante a competição. Só temos a agradecer a todos que participaram e apoiaram, a parceria com a Kart Adventure de Paranavaí e com a Federação Paranaense de Automobilismo” disse.

A entrada no Kartódromo é gratuita para quem quiser acompanhar as disputas. A competição, que é uma parceria entre Akartcam e Kart Adventure com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo, será transmitida ao vivo pela página do Facebook do Kartódromo de Campo Mourão a partir das 11h05.