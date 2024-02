Campo Mourão terá Semana Municipal do Esporte

De 27 de fevereiro a 2 de março, Campo Mourão vai realizar a Semana Municipal do Esporte. A programação foi apresentada durante reunião nesta quinta-feira (8), na Fundação de Esportes. O evento será realizado no salão Mourão Garden, Centro da Juventude e Academia PRIX.

A abertura, no dia 27, às 19 horas, será com a abordagem gestão e marketing esportivo (CREF). Dia 28, preparação física para Esportes Coletivos. Ainda no dia 28, no Centro da Juventude (19 horas), palestra Vida e Carreira de Atleta, com Bruno Fidelis, Leonardo Pauloski e Flávia Maria.

O ponto alto da Semana será no dia 29, no Mourão Garden, às 19 horas, com palestrantes de renome nacional no esporte: Emanuel (vôlei de praia) e Maurício Shogun Rua (MMA).

No dia 1º de março, no CEJU (8 horas), detecção de talentos esportivos e no dia 2, na Academia PRIX (14 horas), palestra “Construindo um Corpo Forte e Saudável: Dicas de Especialistas em Educação Física, Nutrição e Medicina”.

A Semana Municipal do Esporte é organizada pela Fecam, em parceria com Sebrae, Centro Universitário Integrado, Secretaria de Estado do Esporte, Escritório Regional do Esporte região 07, Núcleo Regional de Educação, Secretaria Municipal de Educação, Academia Prix e CREF.