Campo Mourão sediará modalidades coletivas dos JEPs a partir de sábado

Campo Mourão vai sediar, nos próximos quatro fins de semana, as modalidades de Futsal, Handebol, Voleibol (quadra e areia) e Basquetebol da fase final dos Jogos Escolares do Paraná. No próximo fim de semana (sábado e domingo) será realizada a competição de Futsal nas categorias 12 a 14 anos e 15 a 17 anos, nos ginásios de Esportes do Lar Paraná, Jardim Santa Cruz e no Colégio Estadual.

O secretário municipal de Esportes, Marcelo Lima, explica que os JEPs serão realizados sem a presença de público. “Todos os envolvidos e os atletas serão testados para Covid-19. Só poderá entrar nos ginásios quem estiver com teste negativo”, explicou o secretário. Nesta terça-feira (10), a equipe da Fecam que vai trabalhar nos jogos foi testada.

“É o primeiro evento do Estado deste tamanho desde que iniciou a pandemia e por isso tivemos que nos adequar, nessa parceria com o Núcleo Regional de Educação”, explicou o secretário. Na modalidade de Futsal Campo Mourão será representado pelo Colégio Estadual Vinicius de Moraes. Já no Handebol vai representar o município o time do colégio Antonio Teodoro de Oliveira. Os campeões de cada modalidade irão representar o Paraná na fase nacional.

JEPS

O Paraná foi o primeiro estado do país a retomar as competições escolares. No fim de semana passado foram disputadas as modalidades de ciclismo, em Araucária, e do tênis de mesa, em Toledo. Somando as duas modalidades, 152 alunos-atletas participaram das provas.

Nos esportes individuais, as competições ocorrem em apenas um dia, sem necessidade de uso de alojamentos. Já nas coletivas, que duram dois dias, apenas as equipes classificadas para as semifinais ficarão alojadas. As equipes desclassificadas voltam para os seus municípios de origem já no mesmo dia.

No ciclismo, em Araucária, foram realizadas as provas de velocidade e de estrada em circuito com 55 alunos-atletas. Na categoria 15 a 17 anos masculino, vitória na classificação geral do Colégio Estadual Darcy José Costa, de Campo Mourão. Na prova de circuito, o aluno João Roberto da Silva, do Colégio Darcy Costa, foi campeão na categoria 15 a 17 anos.