Campo Mourão sedia Festival Paranaense de Xadrez

Começou nesta sexta-feira (25) e vai até domingo (27), em Campo Mourão, o Festival Paranaense da Criança 2022, um evento oficial da Federação de Xadrez. A organização está a cargo da Associação Mourãoense de Xadrez em parceria com a Fundação de Esportes e Grupo Integrado.

Cerca de 80 crianças, de 5 a 12 anos, de vários municípios, participam do Festival, realizado no ginásio do Colégio Integrado. A abertura oficial contou as presenças do prefeito Tauillo Tezelli, da vice Fátima Nunes, do presidente de Federação, Paulo Virgilio, do presidente de Fecam, Marcelo Lima, do presidente da Associação Mourãoense de Xadrez, Adriano Ferreira Bueno e representantes da modalidade.

Além da montagem do alojamento, a Fundação de Esportes também deu apoio na premiação. “Temos aqui representantes em suas respectivas categorias que se destacam no xadrez e esse festival contribuirá para a melhoria do nível técnico e disseminar a prática do esporte e o trabalho realizado nos municípios paranaenses”, enfatizou o presidente da Federação.