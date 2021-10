Campo Mourão disputa semifinais dos JAP´s e Jojup´s neste fim de semana

Os Jogos Abertos do Paraná (JAPS) e Jogos de Juventude (Jojups) terão continuidade neste fim de semana com a rodada semifinal nas modalidades coletivas. Campo Mourão está na disputa do Basquetebol Futsal, Handebol e Voleibol.

Pelos JAPs os meninos do Basquete disputam a semifinal neste sábado (23), contra Mamborê, no Ginásio de Esportes da Vila Urupês. O vencedor joga a final, no domingo (24), contra o vencedor de Boa Esperança x Goioerê. No Futsal, a rodada será em Goioerê, neste sábado (23), onde Campo Mourão enfrenta o time da casa pelos tanto nos JAPs quanto nos Jojups. Já o time feminino dos Jojups disputa contra Floresta.

No Handebol, a semifinal dos JAPs será em Campo Mourão, no Ginásio Valternei de Oliveira (Lar Paraná). Neste sábado (23), o time mourãoense enfrenta Quinta do Sol e no domingo (24), a equipe de Mariluz.

A semifinal do Voleibol será em Ubiratã. Pelos JAPs Campo Mourão estará representado tanto no masculino quanto feminino. A disputa será contra as equipes de Janiópolis neste sábado (23). A final será no domingo (24) contra os vencedores, também nas duas categorias, de Engenheiro Beltrão x Ubiratã.

Pelos Jojups o vôlei feminino enfrenta Engenheiro Beltrão neste sábado (23) e Janiópolis no domingo (24).