Campo Mourão abre Seminário Municipal de Esportes nesta segunda

A Fundação de Esportes de Campo Mourão vai realizar, de 21 a 23 de fevereiro, o Seminário Municipal de Esportes, no Centro da Juventude Itachir Tagliari. A abertura será nesta segunda-feira, às 19 horas, com apresentação do Plano de Ação do Esporte 2022.

Também serão apresentadas oficinas de Golf-7 e Gestão do Esporte, bem como o calendário esportivo para este ano. O Golf-7 é um esporte adaptado para atletas especiais e genuinamente paranaense, criado em meados de 2005, que vem alcançando popularidade em todo o Estado.

Na terça e quarta-feira (22 e 23), durante o dia, o mestre em atividade Física e Saúde da Paraná Esporte, Renato Vieira Junior, vai ministrar aulas teóricas de Golf-7 no CEJU e aulas práticas no CAIC. À noite, das 19 às 21 horas, será realizada Oficina de Gestão do Esporte, no Ceju, com o professor Edson Hirada, o “China”, que é doutor em Educação Física.

Para a abertura foram convidadas autoridades do município e representantes esportivos. O presidente da Fecam, Marcelo Lima, ressalta que haverá oficina sobre projetos esportivos para que as associações busquem recursos do governo do Estado e federal através de projetos.

“Será um evento voltado principalmente a mostrar o que temos programado para este ano no setor esportivo, nessa retomada pós-pandemia, com oficinas como dessa modalidade esportiva Golf-7, que proporciona ainda mais inclusão, dentro da proposta de governo de cidade mais humana e inteligente”, ressaltou.