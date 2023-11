Campeonatos movimentam meio esportivo neste fim de ano

A administração municipal de Campo Mourão, através da Fundação de Esportes, programou campeonatos esportivos para os meses de novembro e dezembro. Dias 25 de novembro e 26 de novembro será realizado o 2º Torneio Municipal de Futsal Menores, nas categorias Sub-7; Sub-9, Sub-11 e Sub-13. A competição será disputada no Ginásio de Esportes Valternei de Oliveira, no Lar Paraná.

Já nesta quarta-feira, dia 8, começa o 34º Jogos Interclubes, na modalidade de Futebol Suíço, nas categorias adulto, master; veterano e sênior. As rodadas prosseguem dias 22 e 29 de novembro e dia 6 de dezembro, nos campos da AABB e Assercam.

Para o dia 10 de dezembro está programado o 1º Torneio Municipal de Futebol Sintético Menores, nas categorias Sub-8 e Sub-10. As vagas são limitadas e o evento esportivo será no campo do Parque da Pedreira (Jardim Modelo).

Mais informações sobre os jogos na Fundação de Esportes – Rua Robson Paitach, n. 379 – Jardim Aeroporto. Telefone: (44) 3523-1561 / (44) 3529-1448.