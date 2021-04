VipTech Campo Mourão Basquete e Integrado firmam parceria para concessão de bolsas de estudo aos atletas

O Grupo Integrado fechou, neste ano, uma parceria inédita com o projeto Basquete Cidadão que é mantido pelo Campo Mourão Basquete em parceria com a Prefeitura Municipal, através da Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam), e patrocinadores. Com o apoio recebido, são atendidos aproximadamente 600 crianças, adolescentes e atletas, distribuídos nos sete departamentos do projeto que engloba 11 núcleos espalhados pela cidade, passando pelas categorias de base até chegar a 1ª Divisão da Liga Nacional de Basquete (Novo Basquete Brasil – NBB).

Para a temporada de 2021, além do aporte financeiro aos sete departamentos do projeto, o Grupo Integrado estendeu o apoio para dentro das salas de aula em um dos melhores Centros Universitários do Paraná e do Brasil.

A princípio, serão 30 bolsas de estudo para os atletas do basquete masculino e feminino, que já estão cursando neste ano letivo os cursos de: Fisioterapia, Direito, Agronomia, Pedagogia, História, Educação Física, Gestão Pública, entre outros.

Segundo o técnico e coordenador do projeto, Emerson de Souza, a iniciativa visa possibilitar aos atletas o acesso ao ensino superior. “Não temos palavras para agradecer essa oportunidade que o Grupo Integrado está nos oferecendo. É um sonho antigo que visa oportunizar uma formação acadêmica de qualidade aos nossos atletas. A concretização desse ideal só foi possível graças à gestão do Grupo Integrado, que decidiu contribuir com a comunidade local após receber a proposta do projeto “Basquete Universitário”, que vem se espelhando no programa norte-americano de formação de atletas e cidadãos”, contou.

“A ideia desse projeto nasceu do intercâmbio que tivemos nos últimos seis anos com 12 atletas norte-americanos que jogaram por Campo Mourão na Liga Nacional. Todos esses atletas chegaram aqui na cidade para jogar basquete profissional, mas já formados pelas suas respectivas faculdades. E é esse conceito que queremos implantar, aos poucos, em nosso projeto, partindo das categorias de base, passando pelo sub-22 até o profissional. Os atletas terão a oportunidade de treinar no alto rendimento e ao mesmo tempo continuar com sua formação acadêmica, utilizando do esporte como um “meio” e não apenas uma “finalidade”, garantindo uma profissão, conciliando os treinamentos com uma melhor perspectiva de futuro”, complementou o técnico e coordenador do projeto.

De acordo com o supervisor de Mercado e Negócios do Grupo Integrado, Harrisson Brait, o apoio ao projeto “Basquete Cidadão” é uma forma da Instituição cumprir com o seu papel social. “O Integrado entende que esporte e educação andam juntos e acredita no papel transformador que o esporte pode ter na sociedade. Ficamos felizes em poder contribuir com o desenvolvimento desses atletas, que além de um caminho no esporte também terão uma formação de qualidade para atuarem profissionalmente em outras áreas”, explicou Brait