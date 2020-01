Confirmado: Campo Mourão Basquete disputará o Campeonato Brasileiro

A diretoria da Amobasquete confirmou uma ótima notícia pelo apaixonado pelo basquete mourãoense. O Campo Mourão Basquete está entre os clubes que irão disputar o Campeonato Brasileiro, organizado pela CBB – Confederação Brasileira de Basquete.

A competição está prevista para começar em março e reunirá 14 clubes de seis estados brasileiros. Entre os times que disputarão a competição estão o Pinheiros, Cerrado, Liga Sorocabana, Blumenau, Ponta Grossa entre outros tradicionais clubes do país. ​

De acordo com o técnico Emerson de Souza, o plantel de atletas que represetarão o aurinegro na competição irá se apresentar em fevereiro para o início da pré-temporada. Os ateltas serão todos sub-23, pois o clube também almeja disputar competições de base do basquete brasileiro e ainda montar uma espinha dorsal do elenco para o segundo semestre.​

Além do Campeonato Brasileiro, o Campo Mourão Basquete está confirmado no Campeonato Paranaense, nos Jogos Abertos e da Juventude além dos já referidos campeonatos brasileiros de categoria de base. O Leão também tem a vaga para disputar o NBB 2020/2021, que tem início no segundo semestre. Para esta competição, a diretoria já busca parceiros para a disputa. ​

Confira os clubes que disputarão o Campeonato Brasileiro ​

Blumenau ​

​Brusque​

Cerrado ​

Ponta Grossa​

Osasco​

Blackstar (Joinville)​

Maringá​

Joinville​

Campo Mourão Basquete​

Pinheiros​

Praia Clube​

Uberlândia​

São José dos Pinhais​

Basquete Anapolino