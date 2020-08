Atletas profissionais de Campo Mourão terão viagens custeadas pela CBC

Boa notícia para o esporte mourãoense. Na semana passada o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) comunicou que foi consolidada a parceria para bancar passagens e hospedagem de atletas em competições da Liga Nacional. “Graças a um trabalho de filiação no CBC realizado no ano passado pela Fecam em parceria com a Assercam e que foi assinado em janeiro, agora podemos ser beneficiados também”, comentou o técnico do time de basquete de Campo Mourão, Emerson Luiz de Souza.

Segundo ele, caso participe da NBB (elite do basquete nacional), o Campo Mourão Basquete terá essa despesa paga, o que antes dependia de patrocínios. Isso foi possível com a alteração na lei que antes previa que os valores repassados ao CBC só fossem destinados para a formação de atletas olímpicos e paraolímpicos. Esse parágrafo foi retirado e substituído por um genérico relativo à aplicação de todos os comitês.

“Isso permitiu ao CBC o acordo para bancar a logística da Liga Nacional de Basquete (LNB). A partir de agora, o CBC coloca sua fatia do dinheiro das Loterias à disposição de ligas e confederações para bancar torneios adultos, o que antes só o COB fazia”, esclarece Emerson. Ele lembra que muitas vezes equipes deixam de participar de campeonatos por falta de condições de bancar transporte ou hospedagem.

O técnico ressalta que é uma grande conquista não só para o basquete como para outras modalidades. “Se não fosse o apoio da Fecam e da Assercam dificilmente teríamos essa oportunidade”, reforça o técnico, que está orientando treinamentos do time para o Campeonato Paranaense, previsto para iniciar em 15 de setembro. “Vamos tentar voltar para a divisão da elite do basquete nacional, que deve ser retomado em novembro”, completou.