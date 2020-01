Aulas de Skate com inscrições abertas no Centro da Juventude

Estão abertas inscrições para Aulas de Skate para crianças com idade acima de sete anos no Centro da Juventude Itachir Tagliari (CEJU). Para efetuar a matrícula, a criança/adolescente precisa comparecer ao local junto com o seu responsável, com as cópias de RG e CPF da criança ou adolescente, RG e CPF do responsável, comprovante de residência, Cartão do SUS e uma foto 3 x 4.

Crianças até 10 anos precisam utilizar, obrigatoriamente, equipamentos de segurança (capacetes, joelheiras e cotoveleiras). “É uma oportunidade que estamos dando para as crianças e adolescentes para a prática de um esporte. O skate é uma das várias modalidades esportivas que oferecemos aqui neste local”, destaca o Coordenador do Centro da Juventude Itachir Tagliari, Wellington Souza.