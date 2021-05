Seis atletas mourãoenses no Brasileiro Sub 20 de Atletismo em SP

A equipe de Atletismo de Campo Mourãoo (Unimed/Fecam/Assercam) vai participar com seis atletas do Campeonato Brasileiro Sub 20 em Bragança Paulista (SP), de 21 a 23 de maio (sexta, sábado e domingo).

A competição tem como objetivo convocar a Seleção Brasileira de Atletismo da categoria que irá disputar o Campeonato Pan-Americano, no Chile, no mês de outubro.

O técnico mourãoense Paulo Cesar da Costa disse que os atletas treinaram bastante para a competição, cujas normas foram adaptadas para o atendimento aos protocolos de enfrentamento da pandemia da Covid-19. O Congresso Técnico, por exemplo, nesta quinta-feira (20), será virtual.

Os participantes também terão a oportunidade de tentar os índices exigidos pela World Athletics (WA) para o Campeonato Mundial da categoria, marcado para o período de 17 a 22 de agosto, no Quênia. A competição será aberta com os 100 metros do decatlo, e termina no dia 23 com a final dos 1.500 metros feminino.

Patrocinam a equipe de atletismo de Campo Mourão a Lei de Incentivo ao Esporte, Unimed, Assercam, Expresso Nordeste, médico Artur Andrade, Unopar, Depósito Marinho, Ligue, Nota Paraná, Clinicsport, Tawwab Esfiras.