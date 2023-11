Pista de Atletismo de Campo Mourão entra na fase de acabamentos

A construção da nova pista de atletismo no Estádio Municipal Roberto Brzezinski entrou na fase de acabamentos. Já está pronta a pista de corridas , toda demarcada conforme os padrões das provas oficias do Atletismo. O investimento do governo do Estado em parceria com o município chega a R$ 4 milhões.

Para conclusão dos serviços faltam os setores de campo, como gaiola do lançamento do martelo e disco, setores de salto em distância e salto triplo, encaixe para salto com vara, obstáculos do fosso e arremesso de peso. “Ainda faltam as bordas que ficam na pista inteira na raia um e alguns desses materiais, como a gaiola, são importados”, explica o técnico Paulo Cesar da Costa.

A nova e moderna pista de Atletismo foi viabilizada por convênio com o governo do Estado por meio da Paraná Esporte. “Além de garantir melhores condições de treinamento aos nossos atletas, a nova pista vai despertar interesse de patrocinadores e certamente surgir mais atletas na modalidade. Será uma nova era para o nosso município”, comenta o treinador.

Além do Atletismo, o campo de futebol do Estádio também foi revitalizado, com nivelamento e troca do gramado. Várias praças esportivas para prática de outras modalidades passam por revitalização. É o caso das obras de reformas no entorno do Ginásio da Vila Urupês, o Estádio dos Amadores e o barracão com a pista de bolão, que também está em fase de conclusão.