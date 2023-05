JEP´s: colégios de Campo Mourão conquistam 29 provas no atletismo

O atletismo é uma das modalidades que mais títulos tem conquistado para a cidade de Campo Mourão nos jogos oficiais do estado, e não foi diferente na fase regional dos Jogos Escolares do Paraná disputados em Engenheiro Beltrão.

Graças ao Projeto Esperança, que desenvolve ações em suas escolinhas de iniciação e aperfeiçoamento de jovens talentos, a modalidade tem crescido no município e conquistado seu espaço dentro dos jogos.

Em Engenheiro Beltrão os colégios de Campo Mourão conquistaram 29 medalhas de ouro entre provas para atletas do ensino regular e atletas com deficiência (ACD). Com tantas vagas conquistadas, Campo Mourão sem dúvida será destaque nas disputas da fase macrorregional da competição em Goioerê.

Além dos colégios de Campo Mourão, Mamborê também se destacou garantindo seis vagas para a macrorregional. Peabiru ficou com 3, Campina da lagoa com duas e Engenheiro Beltrão com uma.

Os Jogos Escolares são uma realização do Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado do Esporte, Secretaria de Estado da Educação, Núcleos Regionais de Educação e Escritórios Regionais do Esporte, com apoio da Prefeitura de Engenheiro Beltrão e da Federação Paranaense do Desporto Escolar.