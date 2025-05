Inscrições para o Circuito de Corridas Fecam de 7 a 11 de maio

Serão abertas na próxima quarta-feira (7), às 19h30, as inscrições para o Circuito de Corridas Fecam 2025 – etapa Prix. São 400 vagas e as inscrições serão encerradas quando esgotarem as vagas ou até dia 11 de maio. O evento, organizado pela Fundação de Esportes, será realizado no dia 25 de maio, com percursos de 2,5 km, 5 km.

As inscrições devem ser feitas pelo link (https://www.sympla.com.br/evento/corrida-fecam. A entrega dos chips será feita do dia 21 a 24 de maio, no CT Prix na rua Mato Grosso nº 1740 e largada será na academia prix matris na rua irmãos pereira nº 251 . Aos participantes é solicitada doação de um litro de leite que será destinada a uma entidade filantrópica. Os três primeiros de cada gênero (feminino e masculino) nos percursos de 2,5 km e 5 km, receberão troféus.

Além da Academia Prix, o circuito tem a parceria do Paraná Supermercados, Centro Universitário Integrado, Casa Facil, Unimed e Gela Boca. Não inscritos também podem participar, mas só terão direito a medalhas os que fizerem a inscrição antecipada e tiverem o chip.