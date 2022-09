Dupla de Campo Mourão na seleção brasileira de Atletismo

Saiu a convocação dos atletas da Seleção Brasileira que vai competir o Sul-americano Sub-23 de Atletismo, em Cascavel. Os atletas mourãoenses João Carlos Percegona e Marya Izabella Botega foram convocados para a competição, que será realizada de 29 de setembro a 1º de outubro.

João Carlos foi o campeão no lançamento do martelo nos Jogos Universitários Brasileiros, disputados em Brasília. Na semana passada, em Cuiabá (MT), o atleta também foi o primeiro colocado no Brasileiro Sub-23. Já Marya Izabella foi campeã no arremesso do disco. Foram chamados 79 atletas (39 no feminino e 40 no masculino).