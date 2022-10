Circuito de Corridas Fecam na Avenida JB Salvadori em novembro

Estão abertas as inscrições para a 4ª etapa do Circuito de Corridas Fecam 2022, que será realizado no dia 19 de novembro. Os percursos serão de 2,5 km, 5 km e 10 km, na Avenida João Batista Salvadori, entre o Jardim Cidade Alta 2 e Santa Casa.

Organizado pela Fecam, o evento tem a parceria do Integrado EAD, Paraná Atacadista e Unimed. As inscrições podem ser feitas pela internet no portal Sympla. Os 60 primeiros competidores que retirarem o chip de cronometragem ganham camisetas personalizadas do evento e todos os corredores receberão medalhas.

Os cinco primeiros de cada gênero (feminino e masculino) nos percursos de 10 km e 5 km receberão troféus. Os horários são os seguintes: 16 horas (distribuição do kit com número e chip + recreação para crianças); 17 horas (circuitinho das crianças) e 18 horas (largada da corrida).