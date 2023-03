Campo Mourão tem atleta e técnico convocados para o Pan-Americano de Marcha Atlética

Gabriely Cristina dos Santos e Sidmar Andrigueto Gielow, atleta e técnico da equipe de Atletismo de Campo Mourão (IACM/FECAM/Assercam), foram convocados pela Confederação Brasileira de Atletismo para representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Marcha Atlética, nos dias 15 e 16 de abril, em Manágua, Nicarágua.

Gabriely conquistou a vaga no Pan-Americano após quebrar o recorde paranaense e vencer a corrida de 10 km no sub-20 da Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética, realizada em Brasília/DF, no início de março.

“Ser convocada para a seleção brasileira é sempre uma alegria, mas também é uma responsabilidade sair aqui da cidade para representar uma nação. Nesta prova, vamos em busca do melhor resultado possível, vai ser mais ou menos um teste de como será o pan-americano de atletismo”, conta Gabriely, que vai disputar seu segundo pan-americano de marcha atlética.

Para o técnico Sidmar Andrigueto Gielow, que será responsável, com outros três técnicos, pela delegação brasileira, as convocações são o reconhecimento de todo trabalho desenvolvido. “Recebemos a convocação com muita alegria, pois é a materialização do nosso trabalho. Temos uma grande expectativa para essa prova, a Gabriely é a atualmente

a terceira colocada do ranking pan-americano e tem boas chances de medalha. Apesar de ser uma prova muito disputada e com condições climáticas não tão favoráveis, ela está se preparando muito bem para chegar lá e ser competitiva”, explica o treinador.

INCENTIVO AO ESPORTE

Além dos treinos, Gabriely também tem uma rotina como estudante de Fisioterapia. Ela é beneficiária do projeto bolsa-esporte do Centro Universitário Integrado e possui bolsa de estudos integral na instituição.

“A Fisioterapia foi a minha primeira opção devido ao esporte e também por fazer muitas sessões por conta de um problema na coluna e recuperação dos treinos. Pensando no futuro, a ideia é terminar a faculdade”.

Para o técnico Paulo César da Costa, coordenador do projeto “Atletismo Esperança”, o apoio da IES, além de contribuir para o sucesso do projeto, também transforma vidas. “O Integrado faz parte de uma grande família que além de ajudar a revelar grandes talentos, está ajudando a formar grandes profissionais. Isso é fantástico, muda a vida de crianças e jovens que estão no projeto”.

O Centro Universitário Integrado é um dos principais incentivadores do esporte mourãoense. Só em 2022, a instituição investiu R$1,1 milhão entre repasses da Lei de Incentivo ao Esporte e concessão de bolsas de estudos.