Atletismo feminino é campeão do Campeonato Brasileiro Sub-23

A equipe IACM/Fecam/Assercam de atletismo feminino de Campo Mourão foi campeã geral do Campeonato Brasileiro Sub 23, disputado em Cuiabá (MT), na semana passadas. Os atletas que representaram o município conquistaram ainda o vice-campeonato geral masculino e feminino. Mais de 80 equipes de 26 estados participaram da competição.

“Desempenho superou as expectativas”, disse o técnico Paulo Cesar da Costa. Campo Mourão terminou com 7 medalhas e duas convocações para a seleção brasileira. A atleta Marya Izabella Botega Netto bateu o recorde paranaense sub 20 do lançamento do disco, com 47m14. O mais antigo recorde paranaense em vigência perdurava desde 1977.

RESULTADOS

Marya Isabella Botega (1° lançamento do disco); Gabriele Cristina (2° 20.000 marcha atlética); Laiane Gabriele de Almeida (3° de lugar no 400c/barreiras e 1° no revezamento 4 x 400 misto, 2° revezamento 4 x 400m e revezamento 4 x 100m). Ester Figueira (1° revezamento 4 x 400m misto , 2° revezamento 4 x 400m e revezamento 4 x 100m , 6° 800m rasos e 400c/barreiras); Kauane de Miranda (4° heptatlo, 2° revezamento 4 x 100 e 4 x 400); Iara Santos (8° 100m rasos , 2° revezamento 4 x 100 e 4x 400); Carolainy Vitoria (5° 3000 c/obstáculos);

No masculino João Percegona ficou em 1° no lançamento do martelo; Felipe Canutto (6° 200m rasos , 1° revezamento 4 x 400 misto); Murilo Pacheco (1° revezamento 4 x 100 misto) e Angel Inocencio (7° salto em distância).