Atletismo de Campo Mourão é campeão geral no Paranaense Adulto

A equipe de atletismo de Campo Mourão Fecam-Assercam teve participação de destaque no Campeonato Paranaense Adulto, disputado no fim de semana em Cascavel. Na categoria feminino as mourãoenses trouxeram o troféu de campeão, enquanto os meninos foram vice-campeões. Na somatória do desempenho das duas categorias, a equipe de Campo Mourão, que participou com 33 atletas, sagrou-se campeã geral do certame.

“É uma satisfação muito grande saber que com o empenho da Fundação de Esportes e nossos patrocinadores temos conseguido grandes resultados e isso mantém nossa cidade como referência no Atletismo”, ressalta o técnico Paulo Cesar da Costa.

A novidade é que a equipe ganhou um novo “padrinho”. Trata-se de Jadel Gregório, medalhista em três mundiais e que bateu o recorde do João do Pulo no salto triplo, entre outras conquistas. “Ele tem uma história fantástica no Atletismo e agora vai apoiar nossa equipe. Em breve anunciaremos novidades para 2022, com grandes projetos que podem mudar a história de muitos jovens”, enfatizou Paulinho.

A equipe de Atletismo tem patrocínio da Fecam através da lei de incentivo ao esporte Municipal e da Assercam, Unimed, Expresso Nordeste, Loterias da Caixa, Comitê Brasileiro de Clubes , Supermercado São José , Clinic sport, Ligue, médico Artur Andrade, Esfiras Tawwab, Unopar , Nota Paraná , Upperfit , Revoltz E-sports Club.