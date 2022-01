Atleta de CM convocada para o Sulamericano no Peru

A atleta mourãoense Gabriele Cristina (categoria sub 20) foi convocada para a seleção brasileira de Atletismo que participará do Sulamericano em Lima no Peru. Essa é primeira competição nacional desse ano. No fim de semana, a atleta ficou em 3° na marcha atlética pela Copa Brasil loterias Caixas, realizada em Bragança Paulista.

O treinador da atleta, professor Sidmar, é o novo contratado da equipe mourãoense e vai cuidar da área de provas de arremessos e lançamento e da marcha atlética. “É um importante apoio para nosso Atletismo nessa parceria com o Núcleo Regional de Educação e Paraná Esporte”, disse o coordenador da equipe, professor Paulo Cesar da Costa.

A equipe Fecam/Assercam tem o patrocínio pela Lei de Incentivo ao Esporte Municipal e da Assercam, Expresso Nordeste, Unimed, Clinic Sport, Marcovic, Loterias da Caixa, Faculdade Integrado, Comitê Brasileiro de Clubes , Supermercado São José , Nota Paraná , Depósito Marinho, médico Artur Andrade, Dr Paulo Dondoni, Ox Sports, Esfiras Tawwab , Geração Olímpica, Revoltz , Upperfit , Unopar e Ligue.