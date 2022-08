Assinada ordem de serviço para construção da pista de atletismo no Estádio RB

Foi assinada na tarde desta segunda-feira (22), a ordem de serviço para que a empresa vencedora da licitação inicie a construção da pista de atletismo no complexo esportivo Roberto Brzezinski. O contrato com a empresa Recoma Construções é de R$ 2,3 milhões, por convênio com o governo do Estado por meio da Paraná Esporte.

O prazo para conclusão das obras é de 120 dias. “É a realização de um grande sonho, porque além de garantir melhores condições de treinamento aos nossos atletas, vai despertar interesse de patrocinadores e certamente surgir mais atletas na modalidade. Será uma nova era para o nosso município”, comentou o treinador Paulo Cesar da Costa.

O prefeito Tauillo Tezelli lembrou que a nova pista é um sonho de 30 anos. “Com certeza vamos consolidar nossa condição de destaque no atletismo, com uma estrutura muito melhor para os treinamentos dos atletas e até para ser sede de competições. Se com a pista que temos nossos atletas alcançam tantos pódios, merecem e necessitam de uma pista de alto padrão como essa que será construída”, disse.

Além do prefeito e do diretor presidente da Fundação de Esportes, Marcelo Lima, participaram da cerimônia de assinatura o técnico Paulinho, os vereadores Bina Teixeira e Miltinho do Cidade Nova, a chefe regional da Superintendência do Esporte do Estado, Rosemeire de Caires, o representante da empresa Recoma, Marcelo dos Santos, atletas e lideranças do meio esportivo.