Atleta de CM vence prova de Três Tambores em SP 

A atleta mourãoense Jhennyfer Oselame venceu uma das mais importantes competições de Três Tambores da ABQM (Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha) no último fim de semana. A disputa aconteceu na cidade de Tietê (SP).

Jhennyfer competiu com seu cavalo Olaf Famefire OFV e fez a prova com o tempo de com 17s579. A representante de Campo Mourão subiu no pódio em todas as categorias que competiu, e foi a grande campeã das categorias Potro do Futuro Feminino, Potro do Futuro Feminino Castrado, Potro do Futuro Amador Light, Potro do Futuro amador Light Castrado, trazendo para casa um carro zero km.

Foi a terceira prova atleta com esse cavalo, que tem quatro anos. Trata-se de um potro de criação do Rancho Faria, de Apucarana.

A programação começou no final de setembro, em Barretos/SP, e terminou no último final de semana em Tietê, com recorde de inscritos e muitos desafios.