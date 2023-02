Associação Mourãoense de Xadrez realiza torneio preparatório para o Paranaense

A Associação Mourãoense de Xadrez realizou no sábado, 25, a etapa classificatória para a disputa do Campeonato Paranaense de Menores 2023. O evento aconteceu no Colégio Cívico-Militar Marechal Cândido Rondon e alcançou a incrível marca de 110 inscritos.

Os campeões de cada categoria conquistaram a vaga para jogar a grande final do Paranaense que acontecerá na cidade de São José dos Pinhais, de 24 a 26 de março.

As cidades presentes no evento foram: Terra Boa, Mandaguari, Querência do Norte, Manoel Ribas, Peabiru, Juranda, São Mateus do Sul, Cascavel, Arapongas, Pitanga e Araruna.

Os campeões das categorias foram: