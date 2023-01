Associação Mourãoense de Xadrez projeta crescimento na temporada de 2023

A Associação Mourãoense de Xadrez – AMX – está otimista com a temporada de 2023. E os motivos são muitos: a nova leva de talentos enxadristas de Campo Mourão, o crescimento da modalidade nos últimos anos na cidade e as parcerias que estão sendo firmadas para a temporada.

Em 2022, o Xadrez mourãoense já teve inúmeras conquistas. Uma delas foi a ampliação das escolinhas sociais e de iniciação, que chegaram a 15 locais, entre colégios estaduais, escolas municipais e a sede da associação. São mais de 250 crianças e adolescentes atendidas, um número expressivo.

Muitos desses talentos atendidos nas escolinhas já transcenderam o nível de iniciação e passaram ao rendimento conquistando grandes resultados. De fevereiro a dezembro de 2022, os enxadristas mourãoenses conquistaram medalhas em todos os meses. Um dos destaques foi o excelente resultado no FENAC – Festival Nacional da Criança, realizado em Natal/RN e outro, de nível internacional, aconteceu no o Festival Sudamericano de Xadrez Escolar disputado em Ciudad del Este no Paraguai.

A AMX também realizou grandes eventos em 2022, eventos esses que deverão crescer nessa temporada, como o Festival Mourãoense de Xadrez Escolar e também a Copa Campo Mourão de Xadrez Rápido, que nessa última edição já contou com a participação de enxadristas de Campo Mourão, Maringá, Cascavel, Mandaguari, Peabiru, Alto Piquiri, Manoel Ribas, Querência do Norte e Curitiba.

O Presidente da AMX, Sandro Marcos Covalchuk, avalia 2022 como extremamente positivo e está animado com as perspectivas de 2023: “Temos um trabalho em desenvolvimento muito bom e estamos animados com essa temporada. Temos certeza que, com o apoio dos nossos patrocinadores, vamos conseguir chegar ainda mais longe e alcançar ainda mais crianças e adolescentes” disse.

A Associação Mourãoense de Xadrez fica localizada na Rua São Josafat, 1863, bem no centro de Campo Mourão, ao lado da Unespar.