Parceria com agência francesa vai aprimorar tecnologia para atender trabalhadores no Paraná

Pelo bom desempenho na colocação de trabalhadores no mercado de trabalho, o Paraná foi selecionado pela agência francesa Pôle Emploi (entidade que desempenha serviços semelhantes às Agências do Trabalhador) para estabelecer parceria com a secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho, que vai beneficiar todas as 216 Agências do Trabalhador do Estado. No Brasil foram somente dois estados escolhidos – Roraima foi o outro selecionado.

O objetivo da parceria é melhorar o sistema de tecnologia para atendimento ao trabalhador e também para a geração de dados e relatórios sobre a intermediação de vagas. Na França, são mais de 10 mil agências do trabalhador que funcionam em parceria com a iniciativa privada.

A parceria do governo do Paraná com a agência de empregos francesa será definida nos próximos dias através da assinatura de um convênio para a transferência de tecnologia.

As 216 agências do Paraná ainda utilizam o sistema do Sine, do Ministério do Trabalho, que está defasado em relação à tecnologia disponível hoje. O sistema francês possibilita a elaboração de relatórios mais detalhados quanto à regionalização da necessidade de mão de obra, por exemplo, e também fornece mais informações sobre a efetividade da colocação de novos empregados, levando em conta cada agência.

Outra melhoria proposta pela Pôle Emploi é a captação de vagas de emprego, ampliando a parceria com a iniciativa privada, que também participa com recursos financeiros na manutenção das agências e no fornecimento de cursos de formação de mão de obra.

“O Paraná foi o quarto Estado do Brasil que mais gerou emprego neste ano”, disse o secretário Ney Leprevost. Segundo ele, o esforço do governo Ratinho Júnior de atrair investimentos e indústrias tem apresentado excelentes resultados. “Estamos trabalhando para oferecer uma mão de obra de qualidade e de forma rápida e organizada, através das nossas Agências do Trabalhador”.

A rede das Agências do Trabalhador do Paraná garantiu ao Estado a liderança nacional na oferta de vagas, no número de encaminhamentos, e no número de trabalhadores colocados com carteira assinada no mercado de trabalho.

De acordo com o relatório divulgado pela pesquisa Intermediação de Mão de Obra (IMO), do Ministério do Trabalho, as Agências do Paraná, no primeiro semestre, ofereceram mais de 86 mil vagas, encaminharam mais de 202 mil candidatos a emprego e conseguiram efetivar mais de 49 mil contratações.

PÔLE EMPLOI

O grupo Pôle Emploi é composto por 54.500 agências em toda a França. As unidades desempenham serviços semelhantes às Agências do Trabalhador, encaminhando candidatos a emprego e captando vagas com empregadores. A agência francesa conta com um corpo de conselheiros, treinadores, especialistas no relacionamento comercial, digital e direito social.