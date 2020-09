Paraná tem 2.407 vagas ofertadas na semana pelas Agências do Trabalhador

Mesmo com a pandemia do coronavírus, as Agências do Trabalhador continuam intermediando oportunidades de pela internet. Nesta segunda-feira (28), a Secretaria de Justiça, Família e Trabalho anunciou que estão sendo ofertadas no Paraná 2.407 oportunidades de emprego.

“As empresas disponibilizam toda semana diversas vagas de emprego pelas 216 Agências do Trabalhador no Paraná. Estamos no caminho da retomada da geração de empregos e renda, neste momento ainda bem complicado”, disse o secretário Ney Leprevost.

As ocupações com maior número de oportunidades nesta semana são auxiliar de linha de produção (1.492 vagas), alimentador de linha de produção (102), ajudante de carga e descarga de mercadorias (73 vagas).

Em Curitiba estão sendo ofertadas 261 vagas. As áreas com maior número são operador de telemarketing ativo e receptivo (60 vagas), operador de telemarketing ativo (51) e empacotador a mão (34).

ATENDIMENTO

O atendimento presencial nas Agências do Trabalhador prossegue só com agendamento, por causa da pandemia do coronavírus. O agendamento prévio deve ser feito no site www.justica.pr.gov.br/trabalho.

Os trabalhadores também têm a opção de buscar vagas cadastradas pelo aplicativo Sine Fácil (disponível gratuitamente para celulares Androide e iOS), ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br

Empresários e trabalhadores de todo o Paraná que procuram ou ofertam vagas e que estiverem com dificuldade de finalizar o atendimento nas ferramentas digitais, tais como Portal Emprega Brasil, e aplicativos da Carteira de Trabalho Digital, Sine fácil e Paraná Serviços, podem receber o suporte técnico por meio do Chat do Trabalhador, no site da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho. Para acessar o chat, basta entrar no link: www.justica.pr.gov.br/trabalho.

Agência Estadual de Notícias