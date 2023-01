Mutirão do emprego nesta sexta, em Campo Mourão

Começar o ano com carteira assinada, um salário todo final de mês em uma grande empresa está nas metas de muita gente.

Por meio de uma parceria entre a Agência do Trabalhador de Campo Mourão, Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico e a Seara Alimentos, a maior empresa de alimentos do mundo, haverá um mutirão de entrevistas e contratações nesta sexta-feira (13) na agência do trabalhador.

Os atendimentos ocorrerão sem interrupção, inclusive no horário de almoço, das 8h às 17h. São 70 vagas disponíveis e a remuneração parte de R$ 2.046,98.

As vagas são para os cargos de operador de produção, desossador e operador de plataforma.