Município abre vagas para estagiários em 18 áreas

A administração municipal de Campo Mourão abriu inscrições para contratação de estagiários em 18 áreas do serviço público. O edital de abertura do Processo Seletivo de Estágio foi publicado no órgão oficial eletrônico nesta terça-feira (23). As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, entre 1º e 15 de março, pelo endereço eletrônico: www.cieepr.org.br.

As vagas são para estagiários dos cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Farmácia, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Gestão Pública, Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia em Secretariado e Turismo e Meio Ambiente.

São cinco vagas para contratação imediata e o restante para formação de cadastro de reserva. O valor da bolsa auxílio é de R$ 748,00 para seis horas e R$ 498,67 para quatro horas (mais vale transporte ou auxílio de R$ 10,00 mensal). Os estagiários serão contratados por tempo determinado para atender a necessidade das secretarias do município, pelo prazo inicial de um ano, podendo ser prorrogado, a critério da administração municipal, pelo prazo máximo de dois anos.

A seleção será realizada por meio de Prova objetiva, que será aplicada, na data provável de 26 de março. Mais informações, como benefícios, bolsa auxílio e carga horária de estágio, podem ser conferidas no edital disponível em formato eletrônico no site https://campomourao.atende.net/?pg=diariooficial.