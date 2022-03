Mercado de trabalho teve atualização em Campo Mourão

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM em conjunto com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – SEIDEC, divulgaram nesta terça-feira (29/03), o Boletim da Movimentação do Mercado de Trabalho,referente fevereiro de 2022.

O boletim apresenta as informações divulgadas pelo Ministério da Economia por meio dos dados do NOVO CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os dados apontam que Campo Mourão ocupou o 15º lugar no Paraná em geração de empregos formais, no mês de fevereiro. Neste mês, foi registrado umsaldo de 371 novos postos de trabalho na cidade. O saldo é resultante de 1.519 admissões e 927 desligamentos, um crescimento de 23,5% comparado ao mesmo período em 2021

Considerando município de médio porte, Campo Mourão desponta em segundo lugar no ranking de empregabilidade.Se analisar o crescimento somente em 2022, temos um crescimento expressivo de260,2%, quando comparado ao mês de janeiro. O saldo positivo acumulado é de 474 empregos, conforme o Gráfico abaixo.

No que se refere aos setores econômicos, no mês de fevereiro o setor que mais empregou foi o de serviços (161 novos postos de trabalho), seguido do comércio (96 novos postos de trabalho), indústria (80 novos postos de trabalho), construção (22 novos postos de trabalho) e agropecuária (12 novos postos de trabalho).8 novos postos de trabalho), indústria (76 novos postos de trabalho) e agropecuária (7 novos postos de trabalho).

Vale ressaltar que os setores de serviço (32%), construção civil e agropecuária foram os que mais puxaram o saldo de emprego na cidade. Além disso, quanto às atividades econômicas com maiores saldos de empregos, foram: Transporte Rodoviário de Carga(56 novos postos de trabalho), Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial (55 novos postos de trabalho) e abate de aves (45 novos postos de trabalho), Educação Superior – Graduação e Pós-Graduação (42 novos postos de trabalho).

Este relatório foi desenvolvido pelo CODECAM e SEIDEC. A equipe é composta pela Economista Prof. Dra. Jackeline Favro, com suporte das estagiárias Layany Ferreira (acadêmica de Ciências Contábeis – UNESPAR), Luciana Moreira (acadêmica de Direito – Centro Universitário Integrado) e pelo Diretor de inovação e Desenvolvimento Econômico da SEIDEC, Rosinaldo Nunes Cardoso.