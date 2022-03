Master Job Paraná chega à Agência do Trabalhador de Campo Mourão

O Governo do Estado oficializou nesta quinta-feira (24), em Campo Mourão, no Centro-Oeste, a implementação de programas e ações nas áreas do trabalho, crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência.

Um dos compromissos teve como protagonista a Agência do Trabalhador de Campo Mourão. Foi oficializada a implementação do setor Master Job Paraná. O serviço oferece vagas de emprego para trabalhadores com curso superior, técnico ou tecnólogo, além de estágio para estudantes de curso superior.

“O objetivo é levar os programas e projetos novos até os municípios para que sejam implementadas ações que atendam as famílias na superação da vulnerabilidade social”, afirmou o secretário de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, que representou o Governo. “Campo Mourão será uma cidade de referência para os trabalhadores com curso superior. O serviço atende uma parcela importante da sociedade”.

“A participação do Estado no dia a dia dos municípios ajuda a diminuir as dificuldades que a população está enfrentando, principalmente pelos efeitos da pandemia”, observou o prefeito Tauillo Tezelli.

Além do anúncio na Agência do Trabalhador, também houve a assinatura de adesão dos municípios da região aos programas Força-Tarefa Infância Segura (Fortis), carteira do Autismo e da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (Ebapi). Os convênios foram assinados pelos representantes dos municípios de Campo Mourão, Mato Rico, Altamira do Paraná, Goioerê, Ubiratã, Janiópolis, Cruzmaltina, Farol, Araruna, Rancho Alegre, Fênix, Peabiru, Luiziania, Quarto Centenário e Juranda.

OUTROS MUNICÍPIOS

O secretário também assinou nos municípios de Cianorte e Maringá repasses de recursos do Fundo da Infância e da Adolescência (FIA) a entidades que mantêm projetos de atendimento aos que estão em situação de vulnerabilidade. As propostas contempladas são fruto de orientação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente (CEDCA).

Em Cianorte, a Associação de Proteção à Maternidade e Infância (APMI) vai receber R$ 394.492,22 para o projeto “Saber Materno”. A entidade atende 80 famílias. A ação orienta as mulheres durante e após a gestação com visitas e palestras sobre amamentação e cuidados básicos com o bebê.

Em Maringá, a entidade Sistema de Apoio à Saúde São Rafael recebeu R$ 488.719,42. O projeto contemplado é o “Rédeas da Vida”, que atende cerca de 60 jovens entre 12 e 18 anos em situação de vulnerabilidade. Os passeios a cavalo servem como processo de integração dos adolescentes. O projeto ficou parado por oito meses por falta de verbas e agora está sendo retomado em função desse novo repasse.

