CM se manteve entre as cidades que mais geraram empregos em 2022

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM) e a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (SEIDEC), divulgaram nesta segunda-feira (02), o primeiro boletim mensal de 2023, que apontam os dados do mercado de trabalho de Campo Mourão.

Os dados divulgados, são os disponibilizados pelo Ministério da Economia por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – NOVO CAGED, tendo como referência o mês de novembro de 2022.

Com a nova atualização, o município apresenta um saldo positivo acumulado em 2022 de 1.424 novos postos de trabalho. Neste resultado, o setor de serviço foi o que mais contribuiu para a geração de empregos, 636 novos postos de trabalho no total, seguido da indústria (328), comércio (280), construção (90) e agropecuária (90).

Campo Mourão figura no ranking estadual, entre as vinte cidades que mais geraram empregos em 2022. Se considerar cidades do mesmo porte, ou seja, entre as cidades de até 100.000 habitantes, o município se destaca em 3º lugar que mais geraram empregos no Paraná.

No que se refere a movimentação mensal do mercado de trabalho, foi registrado um saldo positivo de 62 novos postos de trabalho. O saldo é resultante de 858 admissões e 921 desligamentos. Esse resultado representa um crescimento de 263% na geração de empregos, comparado ao mesmo período do ano anterior.

Ao observar o perfil dos novos empregados contratados em Campo Mourão, os dados do Novo Caged apontam que, dos 62 novos postos de trabalho, 59% são compostos por homens e 41% por mulheres.

No mês de atualização, a geração de empregos foi impulsionada principalmente pelo setor de serviços, que gerou 37 novos postos de trabalho, seguido do comércio (26), agropecuária (15), e construção (9).

Nota-se que a atividade que mais gerou empregos em Campo Mourão foram atividades de prestação de serviços. Por sua vez o setor da indústria, as demissões foram maiores que as admissões neste mês, o que pode ser visualizado no gráfico, abaixo.

Este relatório de empregabilidade foi desenvolvido pelo CODECAM em parceria com a SEIDEC. A Equipe é composta pela Secretária Executiva do CODECAM, a Economista Dra. Jackelline Favro, a Estagiária do Conselho, Héllen dos Santos Golome pelo Diretor da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, Prof. Rosinaldo Nunes Cardoso.