Campo Mourão se mantém em destaque na geração de empregos em nível estadual

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM) e a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (SEIDEC), divulgaram o boletim mensal do mercado de trabalho de Campo Mourão, referente o mês de agosto de 2023.

Neste mês em análise, foram registradas 1.351 admissões e 1.152 desligamentos, gerando um saldo de 199 novos postos de trabalho. Este é o segundo melhor resultado do ano, sendo o mês de março que mais gerou empregos no município.

Com o resultado de agosto, Campo Mourão se mantém em evidência na geração de empregos em nível estadual, ficando em 16° lugar entre os municípios do Paraná que mais geraram empregos e, em 3º lugar no estado, entre os municípios do mesmo porte, ou seja, de até 100 mil habitantes.

Os dados publicados, são disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Novo Caged.

Fonte: NOVO CAGED (2023).

A geração de empregos neste mês, foi impulsionada pelos setores de indústria (70 postos de trabalho), comércio (65) serviços (63) e agropecuária (02).

Além disso, as atividades que mais admitiram no mês de agosto foram: Abate de aves (156 empregos gerados), Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados (111), Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento e urgência (39), Restaurantes e similares (35), Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares (35).

Fonte: NOVO CAGED (2023).

Para o Diretor de Inovação e Desenvolvimento Econômico do município, Professor Rosinaldo Cardoso, este resultado é importantíssimo para a cidade, pois mostra o crescimento de empregos formais na agroindústria, que pode ser reflexo tanto de maior consumo no país ou aumento das exportações. Outro ponto a se destacar é que pelo segundo mês seguido, um volume de novos empregos no trade turístico, foram 70 novas contratações, isso demonstra como a cidade tem se destacado no turismo de negócios.

O relatório mensal de empregabilidade é desenvolvido pelo CODECAM em parceria com a SEIDEC. A Equipe é composta pela Secretária Executiva do Conselho, a Economista Dra. Jackelline Favro e estagiária Rebeca Grigoli, pelo Diretor da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, Prof. Rosinaldo Nunes Cardoso e o estagiário da Secretaria, Augusto Barco Caldeira.