Campo Mourão completa um ano de saldo positivo de emprego

Nos últimos 12 meses, Campo Mourão registrou mais admissões que demissões no mercado de trabalho. Os números foram divulgados na semana passada pelo Caged, do Ministério da Economia. O saldo positivo também é resultado da atuação da Agência do Trabalhador, que atua na intermediação entre candidatos a emprego e empregadores.

O mês de fevereiro deste ano teve o melhor resultado, com um saldo positivo de 339 empregos. De janeiro a maio de 2021, o saldo foi de 983 empregos. “Em maio, mesmo com as restrições de atendimento por conta do lockdow, ainda tivemos um resultado positivo”, informa o agente Gerson Maciel, da Agência do Trabalhador.

Segundo ele, o comércio, serviços e indústrias são as áreas que mais contratam no município. Por conta dos protocolos sanitários, a Agência atende por agendamento. O atendimento de trabalhadores em busca do seguro-desemprego passa de 30 por dia, enquanto candidatos a vagas de emprego em torno de 40 pessoas.

Conforme Gerson Maciel, trabalhadores com ensino médio completo foram os que mais conseguiram vagas. “A qualificação é muito importante. Quem parou de estudar procure voltar, fazer cursos. Quem precisa trabalhar não deve perder oportunidade de se aprimorar. Qualquer vaga mais simples exige o ensino médio completo”, orienta.