Campo Mourão comemora 9º mês seguido de geração positiva de empregos

Campo Mourão celebra um marco histórico, pois, pelo nono mês consecutivo, registrou um saldo positivo na geração de empregos, de acordo com os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), referentes ao mês de setembro de 2023. No período, a cidade registrou 1.209 admissões e 983 desligamentos, resultando em um saldo de 226 novos postos de trabalho. Esse resultado demonstra uma consistente tendência de crescimento no mercado de trabalho local.

Os setores de indústria e serviços lideram a criação de novos postos de trabalho, pois a geração de empregos foi impulsionada, principalmente por esses setores, que juntos foram responsáveis pela criação de 186 novos postos de trabalho. A indústria liderou o caminho, gerando 115 novos empregos, enquanto o setor de serviços contribuiu com mais 71 postos de trabalho.

Fonte: NOVO CAGED (2023).

Vale ressaltar que, além da indústria e do comércio, outros setores também contribuíram para o saldo positivo de emprego, como a agropecuária, que gerou 24 novos postos de trabalho, e a construção (14) e comércio (02).

É possível observar que todos os setores registraram um saldo positivo no mês de setembro de 2023, ou seja, o número de admissões superou o número de desligamentos.

Fonte: NOVO CAGED (2023).

O Diretor de Inovação e Desenvolvimento do município de Campo Mourão, Prof. Rosinaldo Cardoso, destaca a importância desses números para a cidade, afirmando que “a continuidade desse saldo positivo na geração de empregos demonstra o compromisso da administração com o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida dos cidadãos. Estamos felizes em ver que a economia local está se fortalecendo e que novas oportunidades de emprego estão sendo criadas.”

Os dados do CAGED também mostram que a tendência de crescimento é consistente, e as perspectivas são promissoras para a cidade de Campo Mourão. Com a criação contínua de empregos, a cidade se mantém como um polo econômico na região, atraindo investimentos e oferecendo novas oportunidades para a população.

Para a Economista Dra. Jackelline Favro, o saldo positivo na geração de empregos é um sinal claro de que a economia local está se recuperando e crescendo, trazendo benefícios para a cidade. Com nove meses seguidos de resultados positivos, Campo Mourão tem todas as razões para celebrar seu progresso econômico e já olhar para 2024 com otimismo.

Este relatório de empregabilidade foi desenvolvido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM em parceria com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico – SEIDEC. A equipe é composta pela Secretária Executiva do CODECAM, a Economista Dra. Jackelline Favro, e a estagiária Rebeca Grigoli, pelo Diretor da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, Prof. Rosinaldo Nunes Cardoso, e o estagiário Augusto Barco Caldeira.