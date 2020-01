Acicam já emitiu mais de 100 carteiras de trabalho em 2020

Apenas na primeira quinzena de janeiro deste ano, a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) já emitiu mais de 100 carteiras de trabalho. O serviço foi implantado em junho, por meio de parceria entre o Município de Campo Mourão e a Acicam.

O objetivo foi agilizar a expedição do documento na cidade, que até então estava “emperrado” junto ao Ministério do Trabalho, que possui um posto de atendimento no Município, mas que não tinha estrutura para atender a demanda.

“Mesmo não sendo responsabilidade da Associação Comercial, muito menos do município, mas percebendo essa necessidade de Campo Mourão, firmamos a parceria e deu certo. No ano passado já tivemos uma grande demanda e esse não está sendo diferente. As pessoas precisam do documento para trabalhar e o processo de entrega tem sido rápido, em torno de 15 dias”, afirma o presidente da Acicam, Alcir Rodrigues da Silva.

O motorista de ônibus Leandro Rezende, 30 anos, enfrentou a chuva no início da tarde desta quinta-feira, para requisitar a segunda via da Carteira de Trabalho. “Estou desempregado e preciso da carteira para voltar a trabalhar, pois a minha primeira já encheu”, diz. Ele espera receber o documento nos próximos dias para voltar ao mercado de trabalho. “Agora pelo que informaram está bem mais rápido. Quando fiz pela primeira vez foi muito demorado”, ressalta ele.

1.621

Apenas no segundo semestre de 2019, após a parceira entre a Acicam e o Município, foram emitidas 1.621 carteiras. Já nesses primeiros dias de 2020, o órgão deu entrada em 109 documentos.

Dois funcionários – um da Acicam e outro cedido pela prefeitura – atendem a população no pavimento térreo do Centro Empresarial Cidade, de segunda a sexta-feira, das 8 h ao meio dia e das 13h30 às 18 h.