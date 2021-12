Unicampo lança Vestibular Agendado, online e gratuito para 2022

O ano de 2021 pode até estar em sua reta final, porém a Faculdade Unicampo só está começando com o seu Vestibular de Verão. Com as inscrições do Vestibular Agendado abertas, um leque de novas oportunidades também se abre para você!

Agora no centro da cidade, a Unicampo oferta cursos com nota de excelência pelo MEC, capacitando o acadêmico para o mercado de trabalho e suas diversas áreas de atuação, com estágios e aulas práticas desde os primeiros semestres, ofertando laboratórios de alto nível, visitas técnicas e eventos, projetos de extensão e monitorias, além de cursos e oficinas extras. Para os cursos de Psicologia, Fisioterapia e Estética, a Unicampo oferece Clínicas Escola -Uniclínica, a UniFisio e a UniEstética respectivamente, nas quais os alunos atendem a comunidade externa com o auxílio e supervisão de professores.

E as inovações da Unicampo não param por aí. No curso de Direito, a Instituição vem com um pacote de novidades, principalmente voltadas à Inovação. Os acadêmicos agora, serão enriquecidos nas disciplinas aprendendo a incorporar o legal design e visual law nas peças jurídicas. Além disso, a Unicampomantém parceria com o Núcleo de Práticas Jurídicas para ser um novo posto avançado do Cejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. E tem mais! O acadêmico ganha 1 livro físico por disciplina, ao final do curso são quase 50 livros ao todo!

Quanto aos cursos de Gestão, a parceria com o SEBRAE continua ainda mais forte, são diversos projetos que caminharam durante o curso para deixar o acadêmico apto a montar seu próprio negócio, seu startup e com todo conhecimento em empreendedorismo, inovação e mercado.

A Faculdade Unicampo ainda preza pelo lado social! Com o Rotary Club Satélite Gralha Azul Unicampo, a Faculdade oferece mais oportunidades para que os acadêmicos possam usufruir, desde a participação em projetos até o intercâmbio estudantil nacional e internacional.

Ainda há mais benefícios! Quem realizar a sua matrícula até o dia 20 de dezembro, recebe 50% de desconto na primeira mensalidade. Além de poder financiar o curso em até 50% com o FEP, o Financiamento Próprio Estudantil, e só pagar depois de formado, sem acréscimos de juros.

Aos interessados em mais informações é só acessar o site www.faculdadeunicampo.edu.br