Professora de Arquitetura da Faculdade Unicampo apresenta artigo para Congresso Internacional

A professora de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Unicampo, Lucimara Liberalli, escreveu o artigo “Controle e Estabilização de Processos Erosivos na Faixa de Domínio da Rodovia PR 323, Município de Cianorte-Paraná-Brasil Com Capim-Vetiver (Chysopongon Zizanioides) Associado ao Amendoim Forrageiro (Arachis Pintoi)” que foi aceito no III Congresso Ibero-americano de Biodiversidade e Infraestrutura Viária.

O estudo sobre a recuperação de processos erosivos faz parte do projeto de pesquisa “o Desenvolvimento Regional e a Sustentabilidade Socioambiental” da Faculdade UNICAMPO de Campo Mourão. E esta realiza os estudos em parceria com o Grupo de Pesquisa GERA da UNESPAR-FECILCAM, DER – Regional Noroeste e IAPAR de Londrina.

O primeiro resultado do estudo sobre a recuperação de processos erosivos, especialmente do tipo voçoroca, que teve como finalidade as práticas sustentáveis e de baixo impacto ao meio ambiente, por meio do manejo e a conservação do solo com a aplicação de práticas conservacionistas, revegetação, recuperação de nascente e estudo da bacia hidrográfica.

A recuperação dos processos erosivos foi de suma importância no manejo e conservação da microbacia, bem como na associação das espécies vegetais, especialmente com a formação do revestimento vegetal permanente sobre a superfície do solo.

Os resultados do estudo foram satisfatórios, comprovando a eficiência do sistema com a recuperação dos processos erosivos e a estabilização dos taludes revegetados com a associação das espécies vegetais Capim-Vetiver (Chysopongon Zizanioides) associado ao Amendoim Forrageiro (Arachis Pintoi), assim permitindo o (re) equilíbrio do ecossistema.

E diante destes resultados a professora escreveu o artigo que será apresentado no Congresso. Este evento será on-line com a participação de 20 países de 07 a 11 de dezembro de 2020 e a apresentação no dia nove de dezembro às 15 horas.