Professora da Unicampo vai representar o CRP em Brasília

A coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Unicampo, Drielle Sanches, participou do 11º Congresso Regional da Psicologia do Paraná (11º COREP-PR) representando, junto com outras delegadas/os a região de Campo Mourão e a Faculdade Unicampo.

O COREP tem por finalidade discutir as propostas levantadas pelas/os profissionais do Paraná e votarem aquelas que serão encaminhadas para o 11º Congresso Nacional da Psicologia (CNP) em Brasília. Estas propostas tem o intuito de problematizar a profissão, bem como reivindicar melhorias e mudanças.

Também no COREP, foram apresentadas as novas chapas que irão concorrer ao Conselho de Psicologia do Paraná (CRP-08), bem como eleger a delegação que irá representar a categoria no CNP em Brasília. A Coordenadora do Curso de Psicologia da Faculdade Unicampo, Profª Drielle Sanches, foi uma das eleitas e, em breve viajará, com a delegação para Brasília para defender as propostas em prol das psicólogas/os!