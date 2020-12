Professor Eriton Arcain concluiu mestrado na área tecnológica do Direito

O professor e advogado Eriton Arcain concluiu mais uma etapa importante dos estudos. Na última semana, terminou o Mestrado que teve como tema “DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE SIMULAÇÃO TRIBUTÁRIA E APLICATIVO PARA MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS” feito na Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Programa de Pós-Graduação em Inovações Tecnológicas Mestrado em Inovações Tecnológicas.

Eriton fala do empenho e das dificuldades nos dois anos de estudos. “Foram anos maravilhosos, mas com algumas dificuldades. Permaneci engajado no esforço pela continuidade na formação, impulsionado pela curiosidade, pela descoberta do prazer da investigação e pela busca de conhecimento para atender aos questionamentos da prática”.

Na oportunidade, o professor destaca a importância do Mestrado para os profissionais, professores, e também egressos “O mestrado como papel social tem como foco introduzir a pesquisa no campo da prática, produzindo conhecimento técnico, teórico e profissional. Esse estudo possibilita formar profissionais capazes de agir de maneira transformadora em seus contextos de atuação, dando resultado à sociedade como criação de novas tecnologias nas mais diversas áreas”.

Após a conclusão do mestrado o professor Eriton vai em busca do Doutorado. “O mestrado possibilitou um momento privilegiado num processo contínuo de desenvolvimento profissional, contribuindo para um olhar mais informado sobre a realidade, somado a própria profissão de docente, que se traduz em práticas mais fundamentadas e reflexivas. Assim, os próximos passos serão dar sequência a esses estudos, em especial, iniciar o Doutorado”.