Professor da Unicampo faz palestra de aula inaugural na UEM

Aconteceu na noite desta terça-feira (10/08), a recepção dos acadêmicos dos cursos de graduação da Universidade Estadual de Maringá – UEM, campus regional de Goioerê – CRG, Departamento de Ciências. O evento contacom ampla programação de quatro dias e, na abertura, a palestra foi proferida pelo Professor Mestre Rosinaldo Nunes Cardoso, com o tema – Graduação e Mercado de Trabalho – Desafios para o Futuro.

O tema abordado pelo Professor Rosinaldo com os acadêmicos da UEM, faz parte do projeto Unicampo em Campo, que tem como objetivo discutir o acesso ao Ensino Superior e da necessidade de qualificação profissional que a Faculdade Unicampo desenvolve desde 2018. O projeto percorreu todas as 25 cidades da COMCAM em escolas do Ensino Médio, despertando nos alunosa importância do Ensino Superior e os reflexos sociais e econômicos que a graduação proporciona.

Por conta do cenário pandêmico, em 2020 e ainda neste ano, as discussões acontecemde forma remota, em parcerias com o Núcleo Regional de Educação – NRE de Campo Mourão. Além dos debates sobre a relevância da graduação, a Unicampo tem disponibilizado a toda comunidade, orientação profissional para identificação do perfil, para as pessoas que ainda não se identificaram com um curso superior. Essa ação é coordenada pelo curso de Psicologia da Faculdade Unicampo.