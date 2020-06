Live da Unicampo para acadêmicos e empresários, nesta quinta-feira

A Faculdade Unicampo, de Campo Mourão, realiza debate ao vivo (live) nesta quinta-feira (dia 18), a partir das 20 horas, que terá como convidado especial o professor e pesquisador do Departamento de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (USP), Antônio Cesar Amaru Maximiano. No evento serão debatidas estratégias de negócios em tempos de Covid-19.

A promoção é voltada não apenas aos acadêmicos dos cursos de gestão da instituição de ensino de Campo Mourão e de outras faculdades, mas também a empresários que atuam nas mais diferentes áreas. Com a pandemia provocada pelo coronavírus, que impôs severas restrições ao setor produtivo e acentuada queda no consumo em razão das normas de isolamento social, o comércio e outros setores da economia foram duramente afetados e buscam estratégias para superar a situação.

O debate será transmitido via mídias sociais. Além de Antônio Cesar Amaru Maximiano, o evento terá a participação de outros convidados. Os interessados em obter certificado de participação no evento devem se inscrever pelo site www.faculdadeunicampo.edu.br

A promoção da Faculdade Unicampo, por meio dos cursos de Gestão (Graduação e Pós-graduação), tem o apoio da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Conselho Regional de Administração do Paraná (CRA- PR), Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam), Câmara Temática de Comércio e Serviços, Sebrae e da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam).

CONVIDADO ESPECIAL

Antônio Cesar Amaru Maximiano também é coordenador de programas e projetos da Fundação Instituto de Administração (FIA) e um dos maiores autores na área de gestão no Brasil, com inúmeros livros lançados no Brasil e no exterior. Entre eles, Teoria Geral da Administração, Administração para Empreendedores, Introdução à Teoria Geral da Administração, Recursos Humanos: Estratégia e Gestão de Pessoas na Sociedade Global, Introdução à Administração, Empreendedorismo, Fundamentos de Administração, Administração de Projetos, entre outros.

O convidado especial possui doutorado em Administração e é professor convidado da Université François Rabelais (Tours, France, 2009).