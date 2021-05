Gestão de Cooperativas auxilia a COAFCAM em ações estratégicas

A Faculdade Unicampo, por meio do Curso de Tecnologias em Gestão de Cooperativas, hospedou uma reunião nesta segunda-feira (17/05), com os associados da COAFCAM – Cooperativa Agroindustrial dos Agricultores Familiares de Campo Mourão.

A reunião, que teve como ponto principal melhorias nas estratégias de práticas de Gestão, contou com os associados, docentes do Curso de Gestão e representante do Instituto EMATER. Além disso, foi realizado pelo Presidente da Cooperativa, o pagamento aos associados referente as entregas da produção comercializados recentemente para o município e para o Estado, em forma de compras públicas para a merenda escolar.

A COAFCAM nasceu em 2018, tendo a sua formalização como fruto de apoio de várias instituições parceiras,sendo oCODECAMo precursor por meio da Câmara Temática de Agronegócio,que fez a aproximação entre os atores, definição de plano de ação e cronograma de trabalho para a canalização da energia dos parceiros.

O Professor Rosinaldo Cardoso, Coordenador do Curso de Gestão de Cooperativasressalta que, desde a formalização e estruturação da Cooperativa, houve o apoio do Curso de Gestão da Unicampo que organizou toda a documentação legal, como a elaboração do estatuto, acompanhamento e Ata de fundação até a posse dos associados. Rosinaldo fala ainda da alegria deste momento: “é uma satisfação ver a cooperativa em pleno funcionamento, gerando resultados. Há dois anos nossa preocupação era a unificação do setor, hoje de como fazer as divisões das primeiras vendas e aceitação de novos membros”, frisa.

Por fim, o Coordenador colocou o Curso de Gestão de Cooperativas a disposição da COAFCAM. Vale ressaltar que, para a constituição da Cooperativa, houve apoio de diversas instituições parceiras, como o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, IDR, EMATER, SEBRAE, SENAR, ACICAM e UNESPAR. Logo, essa construção é fruto e esforço de muitas mãos, e a Faculdade Unicampo sente-se realizada em cumprir o seu papel na tríplice hélice da inovação, que consiste em três elementos inter-relacionados: as empresas, as universidades e o governo. É importante ressaltar que, enquanto IES, a Faculdade Unicampo buscagerar e transmitir conhecimento em prol da sociedade.