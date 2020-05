Faculdade Unicampo sediou culto drive-in

Na noite do último sábado (23/5), em razão das restrições sanitárias impostas em decorrência da pandemia da Covid-19, a igreja Adventista do Sétimo Dia realizou culto “drive-in” no estacionamento da Unicampo – Faculdade União de Campo Mourão. As celebrações religiosas em templos estão liberadas na cidade, mas com público não superior a 30 por cento da capacidade total de cada igreja, respeitando-se ainda as normas de distanciamento e de outras recomendações.

A igreja Adventista do Sétimo Dia montou telão e toda estrutura para o evento, que reuniu grande número de fiéis os quais permaneceram, durante toda a celebração, no interior dos veículos. A Faculdade Unicampo está instalada na saída para Cascavel, às margens da BR 369.